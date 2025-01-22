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Появится ли парковка возле 1 РКБ в Ижевске? 

14:30, 22 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Появится ли парковка возле 1 РКБ в Ижевске? 
14:30, 22 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
508
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#1 РКБ\n#городская среда
Источник фото: ИА «Сусанин»
508
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Горожане назвали объект жизненно важным. 

Ижевск. Удмуртия. В администрации Ижевска ответили на вопрос горожанки о планах по строительству парковки в районе 1 РКБ.

«На личном транспорте приехать проблемно — машину поставить совершенно негде. Больница республиканского значения, нужна большая парковка. Люди из республики приезжают. Думаю, что даже небольшую плату можно было сделать, чтоб от снега чистить. Зато с гарантией можно будет приехать. Объект не праздный, а жизненно важный», — написала Валентина Скворцова.

В управлении благоустройства ответили, что строительство парковки в этом районе не планируется. 

14:30, 22 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
508
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#1 РКБ\n#городская среда