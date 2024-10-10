В центре Воткинска закрыли нелегальное казино

Воткинск. Удмуртия. Полиция Удмуртии закрыла подпольное казино в центре Воткинска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Сотрудники МВД и УФСБ задержали четырёх жителей региона, которые подозреваются в организации незаконной игорной деятельности. Они держали игровой зал в центре Воткинска. Администратор заведения собирал деньги, а затем предоставлял клиентам доступ к онлайн-казино на компьютерах.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК России («Незаконные организация и проведение азартных игр»). С задержанных взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. За совершённое преступление их могут лишить свободы на срок до 4 лет.