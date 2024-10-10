Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
«Ижсинтез-Химпром» - синтез чистоты и здоровья Лонгрид Лихие 1920-е: Восстановленная память «Дуровской грани» Лонгрид Русь Дружинная Лонгрид

В центре Воткинска закрыли нелегальное казино

17:20, 10 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В центре Воткинска закрыли нелегальное казино
17:20, 10 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
120
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#казино\n#азартные игры\n#уголовное дело
Фото: unsplash.com (Markus Spiske)
120
0

В организации незаконной игорной деятельности подозреваются четыре жителя региона.

Воткинск. Удмуртия. Полиция Удмуртии закрыла подпольное казино в центре Воткинска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

Сотрудники МВД и УФСБ задержали четырёх жителей региона, которые подозреваются в организации незаконной игорной деятельности. Они держали игровой зал в центре Воткинска. Администратор заведения собирал деньги, а затем предоставлял клиентам доступ к онлайн-казино на компьютерах. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК России («Незаконные организация и проведение азартных игр»). С задержанных взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. За совершённое преступление их могут лишить свободы на срок до 4 лет.  

17:20, 10 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
120
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#казино\n#азартные игры\n#уголовное дело