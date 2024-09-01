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Ясени для улицы Ленина в Ижевске приобретут в питомниках Татарстана

17:00, 01 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Ясени для улицы Ленина в Ижевске приобретут в питомниках Татарстана
17:00, 01 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
163
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#деревья
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
163
0

Деревья посадят в сухие колодца в пешеходной зоне.

Ижевск. Удмуртия. Специалисты присмотрели в питомниках Татарстана ясени, которые посадят вдоль улицы Ленина в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Во время комплексного благоустройства улицы Ленина вдоль дороги будет убрано 68 аварийных и зараженных тополей. Все деревья были обследованы. Дендрологи уверены, что прогнившие стволы тополей небезопасны. 

В настоящий момент работы по спилу деревьев ведутся на участке от улицы Красноармейской до Коммунаров. 

Позднее вдоль улицы планируется высадить более 60 ясеней-крупномеров из питомников Татарстана. Все деревья будут высотой 4-5 м. В пешеходной зоне улицы Ленина подрядчик обустроит сухие колодцы — в них посадят деревья с упакованной корневой системой. 

Отмечается, что молодые ясени обеспечат экологический баланс на одной из основных городских магистралей. 

Напомним, что деревья планируется высадить в конце сентября. 

17:00, 01 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
163
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#деревья