Ясени для улицы Ленина в Ижевске приобретут в питомниках Татарстана

Ижевск. Удмуртия. Специалисты присмотрели в питомниках Татарстана ясени, которые посадят вдоль улицы Ленина в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Во время комплексного благоустройства улицы Ленина вдоль дороги будет убрано 68 аварийных и зараженных тополей. Все деревья были обследованы. Дендрологи уверены, что прогнившие стволы тополей небезопасны.

В настоящий момент работы по спилу деревьев ведутся на участке от улицы Красноармейской до Коммунаров.

Позднее вдоль улицы планируется высадить более 60 ясеней-крупномеров из питомников Татарстана. Все деревья будут высотой 4-5 м. В пешеходной зоне улицы Ленина подрядчик обустроит сухие колодцы — в них посадят деревья с упакованной корневой системой.

Отмечается, что молодые ясени обеспечат экологический баланс на одной из основных городских магистралей.

Напомним, что деревья планируется высадить в конце сентября.