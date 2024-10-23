В ижевской  «Берёзовой роще» высадят 25 деревьев

Ижевск. Удмуртия. В ижевском парке «Берёзовая роща» стартовали работы по озеленению. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков на своей странице «ВКонтакте».

Подрядчик высаживает 25 молодых деревьев и более 60 декоративных кустарников разных видов. В парке появятся клёны, берёзы, яблони сибирские и чубушник, а также лещина, спирея и дерен.

Кроме того, в конце октября в парке откроются игровые площадки с качелями, лабиринтами и горками для юных ижевчан.