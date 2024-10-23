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В ижевской  «Берёзовой роще» высадят 25 деревьев

17:58, 23 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В ижевской  «Берёзовой роще» высадят 25 деревьев
17:58, 23 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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0
#Ижевск\n#парки\n#деревья
Источник фото: ИА «Сусанин»
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В парке появятся клёны, яблони сибирские, берёзы.

Ижевск. Удмуртия. В ижевском парке «Берёзовая роща» стартовали работы по озеленению. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков на своей странице «ВКонтакте».

Подрядчик высаживает 25 молодых деревьев и более 60 декоративных кустарников разных видов. В парке появятся клёны, берёзы, яблони сибирские и чубушник, а также лещина, спирея и дерен.

Кроме того, в конце октября в парке откроются игровые площадки с качелями, лабиринтами и горками для юных ижевчан.

17:58, 23 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
90
0
#Ижевск\n#парки\n#деревья