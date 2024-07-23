Вдоль улицы Ленина в Ижевске высадят 60 новых деревьев

Ижевск. Удмуртия. Осенью в Ижевске вдоль улицы Ленина высадят 60 новых деревьев. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

Деревья высадят после того, как будет завершён капремонт участка дороги от улицы Карла Маркса до Удмуртской. Здесь уже обновили трамвайные рельсы и шпалы, сейчас подрядчик выполняет асфальтирование дороги. Также рабочие обустраивают тротуары из широкоформатной плитки, делают парковки, формируют газоны и убирают аварийные тополя.

В планах расширить перекрёстки улицы Ленина с Коммунаров и Удмуртской и перенести опоры контактной сети.