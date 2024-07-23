Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид Чистая природа — главный смысл нашей работы Лонгрид Время альтернативной энергии Лонгрид

Вдоль улицы Ленина в Ижевске высадят 60 новых деревьев

16:00, 23 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Вдоль улицы Ленина в Ижевске высадят 60 новых деревьев
16:00, 23 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
325
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#деревья\n#капремонт
Фото: unsplash.com (Luca)
325
0

Подрядчику ещё предстоит расширить два перекрёстка.

Ижевск. Удмуртия. Осенью в Ижевске вдоль улицы Ленина высадят 60 новых деревьев. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков. 

Деревья высадят после того, как будет завершён капремонт участка дороги от улицы Карла Маркса до Удмуртской. Здесь уже обновили трамвайные рельсы и шпалы, сейчас подрядчик выполняет асфальтирование дороги. Также рабочие обустраивают тротуары из широкоформатной плитки, делают парковки, формируют газоны и убирают аварийные тополя. 

В планах расширить перекрёстки улицы Ленина с Коммунаров и Удмуртской и перенести опоры контактной сети. 

16:00, 23 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
325
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#деревья\n#капремонт