Более 30 новых деревьев и кустарников высадили в парке Космонавтов в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В парке Космонавтов в Ижевске появились более 30 новых деревьев и кустарников. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал председатель Гордумы Ижевска Фарит Губаев.

Молодые саженцы посадили по просьбе жителей микрорайона «Буммаш». Деревья и кустарники купили по Реестру наказов избирателей. В выборе пород и сортов растений помогали дендрологи парка Космонавтов, которые опирались на пожелания горожан.

В результате были куплены несколько сортов туи, можжевельника, два сорта рябины — «Додонг» и «Ликерная», три сорта кленов, барбарис, лещина, белый тополь «Ракет», редкие сорта ивы, березы, гортензия метельчатая, сумах и ель. Все деревья с закрытой корневой системой, и многим из них по 7-10 лет.

30 октября растения посадили в парке и дендрарии.