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Более 30 новых деревьев и кустарников высадили в парке Космонавтов в Ижевске

15:20, 30 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Более 30 новых деревьев и кустарников высадили в парке Космонавтов в Ижевске
15:20, 30 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
185
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#деревья\n#парк Космонавтов
Источник фото: vk.com/faritgubaew
185
0

Их выбирали на основании пожеланий местных жителей.

Ижевск. Удмуртия. В парке Космонавтов в Ижевске появились более 30 новых деревьев и кустарников. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал председатель Гордумы Ижевска Фарит Губаев. 

Молодые саженцы посадили по просьбе жителей микрорайона «Буммаш». Деревья и кустарники купили по Реестру наказов избирателей. В выборе пород и сортов растений помогали дендрологи парка Космонавтов, которые опирались на пожелания горожан.  

В результате были куплены несколько сортов туи, можжевельника, два сорта рябины — «Додонг» и «Ликерная», три сорта кленов, барбарис, лещина, белый тополь «Ракет», редкие сорта ивы, березы, гортензия метельчатая, сумах и ель. Все деревья с закрытой корневой системой, и многим из них по 7-10 лет. 

30 октября растения посадили в парке и дендрарии. 

15:20, 30 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
185
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#деревья\n#парк Космонавтов