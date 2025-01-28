В 2025 году в Глазове планируется высадить около 50 новых зелёных насаждений

Глазов. Удмуртия. В Глазове завершают обрезку и удаление аварийных деревьев. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Списки деревьев, которые подверглись удалению, были сформированы по обращению жителей города, а также после обследования.

«В основном это старые аварийные тополя в старом районе, на улицах Республиканской, Энгельса, Короленко, Удмуртской, а также активно разрастающийся американский клен», – говорится в сообщении.

Также в администрации рассказали, что в 2025 году в планах есть высадка 50 зелёных насаждений. Также компенсационную высадку проводят ресурсоснабжающие организации. Так, «Газпром газораспределение Ижевск» планируют высадить в текущем году 60 деревьев.