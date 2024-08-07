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В Ижевске распространят системный подход к обустройству газонов

16:50, 07 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске распространят системный подход к обустройству газонов
16:50, 07 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#газоны\n#тротуары
Фото: ИА «Сусанин»
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Первый пример будет продемонстрирован на улице Ленина.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков анонсировал создание «зелёного кода» города — комплексного подхода к обустройству газонов. Начало проекта будет положено на улице Ленина. Об этом Чистяков 7 августа сообщил журналистам. 

«Имеющиеся сегодня газоны не вызывают интереса. Они неухоженные, грязные, запущенные. Поэтому мы решили сформировать новый подход к созданию «зелёнки» в Ижевске. Будут новые газоны. На улице Ленина покажем, как это должно выглядеть, с парковочными местами, местами отдыха, благоустроенными зелёными зонами», — сказал Чистяков.

Также глава города поделился планами запуска «зелёного кода» Ижевска, который внесёт системность в обустройство газонов, вплоть до регламентации пород деревьев, высаживаемых вдоль дорог. 

«У нас очень много больных деревьев. Мы столкнулись с этим в ходе благоустройства улицы Ленина. Здесь планируется большая высадка молодых ясеней. В конце сентября, в соответствии с правилами, будут высажены молодые ясени. Высота саженцев составит 4-5 метров», — сказал Чистяков. 

Напомним, с 2025 года в Ижевске начнётся реализация проекта комплексного ремонта фасадов зданий на центральных улицах и благоустройство прилегающих к ним территорий. https://susanin.news/udmurtia/everyday/20240807-317178/

16:50, 07 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
10
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#газоны\n#тротуары