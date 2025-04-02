Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов провёл совещание по развитию Ижевска, где обсуждались вопросы озеленения города. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков пояснил, что до недавнего времени озеленением территорий занимались несколько структур муниципалитета, в прошлом году все эти направления работы соединены в один проектный офис «Зелёный код», работу которого возглавила дендролог Елена Бякова.

В состав проектного офиса вошли научные сотрудники УдГУ, представители Центра территориального развития УР, муниципалитета, общественники, специалисты по озеленению, дендрологи. В их задачи входит формирование непрерывного зелёного каркаса, создание небольших скверов в микрорайонах, высадка новых деревьев, инвентаризация и паспортизация зеленых насаждений.

В этом году работы по озеленению города пройдут в центральном квадрате, ограниченном улицами Ленина, Удмуртской, Кирова и Максима Горького.

На улице Ленина и Советской продолжатся работы по благоустройству, в том числе и по озеленению территорий. Например, на смену аварийным тополям на ул. Ленина в этом году придут шаровидные ивы, спиреи, цветники. 18 деревьев, 60 кустарников, 500 многолетних растений будут высажены в специальные вазоны-контейнеры, дополнительно запланировано размещение 200 кустов рядовой посадки.

На протяжении отремонтированных участков должны появиться комфортные зоны отдыха с современным качественным покрытием, освещением, малыми архитектурными формами и зелёными насаждениями. Микропарки на городских улицах обустраиваются при участии Фонда развития города Ижевска, социально ответственного бизнеса.

Вдоль автомагистралей в этом году планируется сформировать клумбы и живые изгороди из многолетних растений, выбрав для этого ивы, спиреи, другие насаждения. Уже этой весной в городе будут высажены 1 968 деревьев и кустарников — вдоль дорог, пешеходных тротуаров, на разделительных полосах.

Напомним, первые новые ясени появились на улице Ленина в октябре 2024 года.