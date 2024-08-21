В Ижевске на улице Ленина высадят 80 молодых деревьев

Ижевск. Удмуртия. В ходе реконструкции улицы Ленина в Ижевске было вырублено 68 деревьев, сообщили в администрации города.

Взамен вырубленных деревьев вдоль дороги высадят 80 молодых ясеней. Это будут не маленькие саженцы, а крупномеры, высотой 4-5 метров. Как ранее комментировал глава города Дмитрий Чистяков, высадка начнётся в конце сентября.

В администрации Ижевска отметили, что 60 деревьев высадят на участке от улицы Карла Маркса до улицы Коммунаров и ещё 20 ясеней появится на отрезке от улицы Коммунаров до улицы Удмуртской.