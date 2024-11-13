В Глазове на обрезку деревьев выделили 3 миллиона рублей

Глазов. Удмуртия. В конце года в Глазове запланированы работы по обрезке деревьев и кустарников. Об этом сообщает глава Глазова Сергей Коновалов на своей странице «ВКонтакте».

До конца декабря планируется обрезать 340 аварийных деревьев и более 400 квадратных метров кустарников. Работы будут вестись на улице Тани Барамзиной (на участке между улицами Ленина и Советской), за гостиницей «Глазов», а также на чётной стороне улицы Короленко – там под обрезку попадут клёны.

Список объёктов сформирован на основе обращений горожан, а также по результатам обследования деревьев. Всего на работы будет выделено 3 млн рублей. Удмуртия финансирует проект в рамках соглашения с госкомпанией «Росатом», добавил глава города.