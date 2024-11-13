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В Глазове на обрезку деревьев выделили 3 миллиона рублей

09:40, 13 ноября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
В Глазове на обрезку деревьев выделили 3 миллиона рублей
09:40, 13 ноября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
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#Глазов\n#Удмуртия\n#деревья\n#аварийные деревья\n#благоустройство
Источник фото: Сергей Коновалов «ВКонтакте»
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Всего планируется обрезать 340 деревьев.

Глазов. Удмуртия. В конце года в Глазове запланированы работы по обрезке деревьев и кустарников. Об этом сообщает глава Глазова Сергей Коновалов на своей странице «ВКонтакте».

До конца декабря планируется обрезать 340 аварийных деревьев и более 400 квадратных метров кустарников. Работы будут вестись на улице Тани Барамзиной (на участке между улицами Ленина и Советской), за гостиницей «Глазов», а также на чётной стороне улицы Короленко – там под обрезку попадут клёны.

Список объёктов сформирован на основе обращений горожан, а также по результатам обследования деревьев. Всего на работы будет выделено 3 млн рублей. Удмуртия финансирует проект в рамках соглашения с госкомпанией «Росатом», добавил глава города.

09:40, 13 ноября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
350
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#деревья\n#аварийные деревья\n#благоустройство