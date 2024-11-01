Новые деревья посадили на улице Молодёжной в Ижевске взамен вырубленных

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Молодёжной застройщик провел компенсационную высадку деревьев и кустарников. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В конце февраля 2024 года в сквере у дома №82 по улице Молодёжной начались работы по обрезке деревьев. Далее на месте началось строительство торгового центра. Тогда глава Ижевска Дмитрий Чистяков заявил, что предстоящей весной в качестве компенсации будут высажены 42 ясеня.

В результате деревья всё же посадили, но в конце октября. Рядом с домами №80 и №82 по улице Молодёжной теперь приживаются 14 кустов сирени и 31 крупномерный саженец ели, березы и рябины. Застройщик купил саженцы в питомниках Ижевска, Перми и Подмосковья. Отмечается, что работы по высадке деревьев провели с учетом охранных зон инженерных коммуникаций и рекомендаций дендрологов.

Также учитывались пожелания местных жителей, и для них на придомовой территории дома №82 высадили две ёлочки, которые горожане будут украшать перед новогодними праздниками.

Застройщик торгового комплекса три года будет ухаживать за саженцами, так как за это время деревья и кустарники должны прижиться.