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В Ижевске стартовал капремонт театра «Молодой человек»

12:50, 17 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске стартовал капремонт театра «Молодой человек»
12:50, 17 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
187
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#капремонт\n#театр
Фото: скриншот видео Дмитрия Чистякова
187
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Его должны завершить до начала нового театрального сезона.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали капитально ремонтировать театр «Молодой человек». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте»  рассказал глава города Дмитрий Чистяков.  

Подрядчику предстоит обновить фасад здания, смонтировать новую водосточную систему, отремонтировать и расширить входную группу, заменить потолок в холле и установить новое металлическое ограждение на уличном балконе. В настоящий момент на объекте уже установлены леса, рабочие начали покраску фасада и демонтаж перил на балконе. 

«Молодой человек» — это единственный в городе муниципальный театр. За год его посещают более 60 тысяч человек. Ижевские зрители обожают актёров и их постановки. Мои любимые — «Светлые души» Шукшина и «Денискины рассказы». Но, как известно, театр начинается с вешалки. А в нашем случае — с нового крыльца и фасада», — прокомментировал Дмитрий Чистяков. 

Капремонт планируют завершить до начала театрального сезона. 

Напомним, что на работы выделено 8,5 млн рублей

12:50, 17 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
187
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#капремонт\n#театр