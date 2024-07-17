В Ижевске стартовал капремонт театра «Молодой человек»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали капитально ремонтировать театр «Молодой человек». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Дмитрий Чистяков.

Подрядчику предстоит обновить фасад здания, смонтировать новую водосточную систему, отремонтировать и расширить входную группу, заменить потолок в холле и установить новое металлическое ограждение на уличном балконе. В настоящий момент на объекте уже установлены леса, рабочие начали покраску фасада и демонтаж перил на балконе.

«Молодой человек» — это единственный в городе муниципальный театр. За год его посещают более 60 тысяч человек. Ижевские зрители обожают актёров и их постановки. Мои любимые — «Светлые души» Шукшина и «Денискины рассказы». Но, как известно, театр начинается с вешалки. А в нашем случае — с нового крыльца и фасада», — прокомментировал Дмитрий Чистяков.

Капремонт планируют завершить до начала театрального сезона.

Напомним, что на работы выделено 8,5 млн рублей.