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В Ижевске капитально отремонтируют здание театра «Молодой человек»

09:40, 08 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
В Ижевске капитально отремонтируют здание театра «Молодой человек»
09:40, 08 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
132
0
#Ижевск\n#капитальный ремонт\n#Театры\n#театр «Молодой человек»
Фото: Администрация Ижевска
132
0

Средства на это направят в рамках нацпроекта.

Ижевск. Удмуртия. Театр «Молодой человек» в Ижевске в 2024 году капитально отремонтируют. Как сообщил в соцсетях глава города Дмитрий Чистяков, средства на это направят в рамках нацпроекта «Культура».

Театр ждёт обновление фасада здания, входной группы. На уличном балконе установят новое металлическое ограждение, в холле отремонтируют потолок, смонтируют новую водосточную систему. На все эти работы выделено 8,5 млн рублей.

Напомним, театр «Молодой человек» — единственный муниципальный театр Ижевска. В прошлый театральный сезон в своих стенах он принял более 54 тыс. зрителей.

09:40, 08 февраля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
132
0
#Ижевск\n#капитальный ремонт\n#Театры\n#театр «Молодой человек»