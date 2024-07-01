Сотрудники КОМОССТРОЙ® высадили в сквере Победы в Ижевске новые деревья

Ижевск. Удмуртия. В сквере Победы в Ижевске высадили новые деревья — яблони, дубы и сирень. Такой подарок городу сделала социально ответственный девелопер КОМОССТРОЙ®. Сотрудники компании высадили в сквере более 30 молодых деревьев.

Этой акцией застройщик отметил свой 20-летний юбилей со дня основания. Корпоративной традиции по озеленению Ижевска уже восемь лет, а идейным вдохновителем является генеральный директор ООО «Комосстрой Холдинг» Виталий Девяткин.

«Когда я впервые озвучил идею отмечать день рождения компании таким образом, коллектив меня полностью поддержал. Идея заключалась в том, чтобы каждый год сажать в городе столько деревьев, сколько лет исполняется компании. С тех пор ежегодно 28 июня мы высаживаем зелёные растения в разных городских локациях, предварительно согласованных с муниципалитетом. Нынешний год для нас юбилейный, потому решили провести более масштабную акцию и внести свой вклад в озеленение сквера, который символизирует народную память, память Великой Победы и связь поколений», — рассказал Виталий Девяткин.

За время существования акции сотрудники КОМОССТРОЙ® украсили зелёными насаждениями территорию Школы юных лётчиков и набережную Ижевского пруда, сквер у бассейна «Сила воды» и территорию у «Памятника крокодилу».

Всего же в сквере Победы появилось пять дубов, 14 яблонь и множество кустов сирени.