В Ижевске вновь пытаются найти подрядчика на ремонт подземного перехода возле УдГУ

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске объявлен аукцион на подряд капитального ремонта подземного перехода на улице Удмуртской, возле УдГУ. Информация опубликована на портале госзакупок.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 26 апреля. Начальная цена контракта составляет 19 млн 748 тыс. 900 рублей. В случае, если получится определить победителя, то работы ему предстоит завершить до 15 ноября 2024 года.

Напомним, в августе 2023 года с подрядчиком капитального ремонта расторгли контракт из-за срыва сроков работ. С тех пор нового подрядчика так найти и не удалось. Последняя попытка была осенью 2023 года.