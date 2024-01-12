В Глазове после капремонта открылась гимназия №8

Глазов. Удмуртия. Глазовская гимназия №8 открылась после капремонта. Как сообщил в соцсетях глава города Сергей Коновалов, новый облик и наполнение школе подарила федеральная программа капремонта «Модернизация школьных систем образования».

Благодаря капремонту гимназия в Южном микрорайоне буквально переродилась:

- заменены инженерные коммуникации и вентиляция,

- усилены несущие конструкции,

- произведена замена дверей, окон, полов,

- проведены отделочные работы,

- закуплена мебель и оборудование,

- выполнен фронтальный фасад,

- установлены современные системы безопасности,

- оснащены и открыты новые классы и дисциплины.

Это первая школа Глазова, которая вошла в федеральную программу капремонта. Как сказали на открытии, многолетняя мечта учеников и педагогов осуществилась.

«Работы по обновлению школы провела надёжная компания «Гарант-строй» под контролем управления капитального строительства, а к открытию гимназию помогали готовить самая сплоченная команда родителей, педагогов, весь её персонал. От души спасибо всем и отдельно — сотрудникам технической службы гимназии, они несколько последних недель отмывали школу после ремонта, готовили её к открытию», — написал глава Глазова.