Порт Камбарки продан пермской компании

Камбарка. Удмуртия. Камбарский речной порт был продан неназванной пермской компании. Об этом журналистам сообщила первый зампред правительства Удмуртии Ольга Абрамова.

Новый владелец разрабатывает концепцию развития вновь приобретённой территории. Порт, по словам Ольги Викторовны, будет сохранён. Инвестор имеет на него соответствующие планы.

«Сейчас покупатель прорабатывает вопрос возможности перегрузки через порт Камбарки грузов крупных федеральных компаний, занимающихся минеральными удобрениями. Думаю, что уже в 2024 году мы придём к пониманию, что там будет сделано и улучшено, поскольку порт требует больших финансовых вложений», — рассказала Ольга Абрамова.

Напомним, летом 2023 года премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов распорядился проработать вопрос наращивания потоков экспорта-импорта через порт Камбарки.