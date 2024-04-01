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ТРК «Удмуртия» будет преобразована в общество с ограниченной ответственностью

17:40, 01 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
ТРК «Удмуртия» будет преобразована в общество с ограниченной ответственностью
17:40, 01 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
56
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#приватизация
Фото: ИА «Сусанин»
56
0

Государственное унитарное предприятие будет приватизировано.

Ижевск. Удмуртия. Региональное правительство утвердило способ приватизации государственного унитарного предприятия ТРК «Удмуртия». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте республиканского кабмина.

Телерадиокомпанию приватизируют путём преобразования её в общество с ограниченной ответственностью. Ранее сообщалось, что 100% доли участия в уставном капитале организации останется у Удмуртской Республики.

Минимуществу Удмуртии поручено утвердить состав подлежащего приватизации имущественного комплекса предприятия, утвердить расчёт балансовой стоимости активов.

17:40, 01 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
56
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#приватизация