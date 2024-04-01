ТРК «Удмуртия» будет преобразована в общество с ограниченной ответственностью

Ижевск. Удмуртия. Региональное правительство утвердило способ приватизации государственного унитарного предприятия ТРК «Удмуртия». Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте республиканского кабмина.

Телерадиокомпанию приватизируют путём преобразования её в общество с ограниченной ответственностью. Ранее сообщалось, что 100% доли участия в уставном капитале организации останется у Удмуртской Республики.

Минимуществу Удмуртии поручено утвердить состав подлежащего приватизации имущественного комплекса предприятия, утвердить расчёт балансовой стоимости активов.