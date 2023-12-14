Из прогнозного плана приватизации на 2024 год исключили ижевские предприятия ДРЭУ и Спецдомоуправление

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске из проекта прогнозного плана приватизации на 2024 год исключили МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» и МУП «Спецдомоуправление». Такое решение было принято депутатами Гордумы Ижевска на сессии 14 декабря.

Предприятия были включены в прогнозный план путем реорганизации их в ООО.

Согласно пояснительной записке, численность работников ДРЭУ на 31 октября 2023 года составляла 281 человек. Чистая прибыль предприятия на конец сентября — 9 880 тыс. рублей.

В МУП «СпДУ» насчитывается 94 человека. Убытки составляют 2 743 тыс. рублей.