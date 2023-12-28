Здание «Красной больницы» в Воткинске сохранит статус объекта культурного наследия в случае приватизации

Воткинск. Удмуртия. В администрации Воткинска прокомментировали ситуацию вокруг включения в приватизационный план объекта культурного наследия регионального значения «Красная больница». Возможная передача здания в частные руки привела к тому, что горожане начали сбор подписей против приватизации исторического объекта. «Сусанин» получил от городской администрации ответ на соответствующий запрос.

Здание было построено в 1902-1906 годах на средства, завещанные перед смертью купцом Созыкиным. Изначально здесь разместилась богадельня для бездомных, престарелых и неспособных к труду людей. В годы гражданской войны богадельня закрылась. Уже при советской власти здесь открыли больницу. В годы Великой Отечественной войны в стенах «Красной больницы» работал эвакогоспиталь.

Расположенный на улице Пугачёва объект культурного наследия регионального значения включили в прогнозный план приватизации городского имущества на 2022 и на плановый период 2023-2024 годов. Решение о сроках приватизации пока не принято.

«Общее техническое состояние здание — ограниченно работоспособное. В целях его сохранения требуется разработка научно-проектной документации по реставрации и ремонту. Администрация заинтересована в сохранении объекта культурного наследия. Его статус будет сохранён, даже в случае приватизации», — отметили в горадминистрации.