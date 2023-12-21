В Воткинске создана петиция против приватизации здания «Красной больницы»

Здание является объектом культурного наследия.
Воткинск. Удмуртия. Жители Воткинска собирают подписи против приватизации объекта культурного наследия «Красная больница» на улице Пугачёва. Соответствующая петиция опубликована на сайте change.org.
Согласно решению городской думы Воткинска, историческое здание было включено в прогнозный план приватизации на 2023-2024 годы. Сумма доходов от передачи объекта в руки частному бизнесу составляет 22,9 млн рублей.
В настоящий момент петиция собрала 159 подписей. «Сусанин» направит запрос в администрацию Воткинска для разъяснения ситуации.