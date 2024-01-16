Дополнительная техника выйдет на дороги Сарапула для уборки снега

Сарапул. Удмуртия. В ближайшее время на дороги Сарапула выйдет дополнительная тяжёлая снегоуборочная техника. Об этом сообщил глава города Виктор Шестаков в социальных сетях.

Из-за постоянных осадков нет возможности почистить дороги до асфальта, отмечает глава. Также он добавил, что техника продолжит работу по ночам.

«Обращаю внимание управляющих компаний и ТСЖ на необходимость синхронизации работ по расчистке выездов из дворов с чисткой дорог!», — подытожил Виктор Шестаков.