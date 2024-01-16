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Дополнительная техника выйдет на дороги Сарапула для уборки снега

10:32, 16 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Дополнительная техника выйдет на дороги Сарапула для уборки снега
10:32, 16 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
57
0
#Сарапул\n#уборка снега
Фото: vk.com/vmshestakov
57
0

Необходимость вызвана погодными условиями.

Сарапул. Удмуртия. В ближайшее время на дороги Сарапула выйдет дополнительная тяжёлая снегоуборочная техника. Об этом сообщил глава города Виктор Шестаков в социальных сетях.

Из-за постоянных осадков нет возможности почистить дороги до асфальта, отмечает глава. Также он добавил, что техника продолжит работу по ночам.

«Обращаю внимание управляющих компаний и ТСЖ на необходимость синхронизации работ по расчистке выездов из дворов с чисткой дорог!», — подытожил Виктор Шестаков.

10:32, 16 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
57
0
#Сарапул\n#уборка снега