Жители Ижевска пока не смогут пополнять транспортные карты «Стриж» в терминалах QIWI

Ижевск. Удмуртия. С 21 февраля ижевчане не могут класть деньги на транспортные карты «Стриж» через терминалы QIWI (Киви). Об этом сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ» со ссылкой на оператора платежной системы ООО «ТИС».

Это временная мера связана с ограничениями со стороны Центрального банка России.

Но для горожан доступны другие варианты пополнения транспортной карты. Онлайн это можно сделать в мобильном приложении «Стриж», в личных кабинетах сервисов «Сбербанк Онлайн» и «Промсвязьбанк», через сайт или мобильное приложение «Фрисби», через системы «Интернет банк» и мобильные приложения ряда банков, а также через систему электронных платежей A3.

Положить на карту наличные можно в офисах «Датабанка», через банкоматы Сбербанка, в кассе МУП «ИЖГЭТ» на улице Маяковского, 7, в киосках на конечной остановке трамваев «Буммаш» и на конечной остановке троллейбусов — «Центр», а также в сети банкоматов и кассах АО «Почта банк» и АО «Россельхозбанк».

Чтобы восстановить потерянную или сломанную транспортную карту «Стриж», стоит обратиться в офис компании «ТИС», расположенный на улице Красной, 105. Посетителей принимают с 08:30 до 17:30 по будням.

Подробнее о пунктах пополнения карты можно узнать на сайте.