На борьбу со снегом на улицы Ижевска вышла дорожная техника

Ижевск. Удмуртия. В связи со снегопадом и гололедицей 14 ноября на улицы Ижевска дорожники вывели 59 единиц специализированной техники. Ещё 80 дорожных рабочих занимаются расчисткой тротуаров и остановочных комплексов. О текущей обстановке сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Муниципальное предприятие «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» с началом зимнего сезона вывело на улицы 24 комбинированные машины для подсыпки проезжей части реагентами и подметания дорог от рыхлого снега. Всего в автопарке подрядных и субподрядных организаций, обслуживающих улично-дорожную сеть Ижевска, числятся 282 специализированные машины.

На 16:00 в Ижевске на ряде улиц сервис Яндекс фиксировал пробки в 6 баллов. В час пик ожидается ещё большее затруднение движения в связи с погодными условиями.

Количество уборочной техники увеличат в ночное время, когда городские улицы освободятся от транспорта.