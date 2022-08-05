В Ижевске ограничат движение в районе перекрёстка улиц Пушкинской и Кирова

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии ИПОПАТ внесёт изменения в схему движения автобусов, курсирующих по маршрутам №19 и №28 в Ижевске. Как сообщила пресс-служба компании, связано это с ограничением движения транспорта на перекрёстке улиц Кирова и Пушкинской.

Проезд здесь закроют с 20:00 5 августа до 04:00 8 августа в связи с ремонтными работами в районе перекрёстка.

Автобусы будут перенаправлены с улицы Пушкинской на улицу Удмуртскую. Движение будет осуществляться по следующей схеме:

— маршрут №19: улица Удмуртская – улица Холмогорова – улица Пушкинская – улица Майская – улица Удмуртская – улица Советская – улица Пушкинская (в обоих направлениях).

— маршрут №28: улица Холмогорова – улица Пушкинская – улица Майская – улица Удмуртская – улица Советская (в обоих направлениях).

Также 5 августа после 20:00 автобусы, курсирующие по маршруту №26, будут следовать по схеме: улица Советская – улица Удмуртская (без заезда на улицу Пушкинскую).

Как сообщила пресс-служба администрации города, изменится и движение трамваев с троллейбусами на это время.

Движение трамваев №2, 7, 9 на участке от магазина «Океан» до улицы Тимирязева и троллейбусов №1, 4, 7 по улице Пушкинской на время ремонта будет закрыто.

Движение трамваев будет организовано:

- 2 маршрут: улица Промышленная – улица Ленина – Центр;

- 9 маршрут: улица Московская – Центр – улица Ленина – улица Халтурина – Буммаш;

- 7 маршрут закрыт.

Движение троллейбусов будет организовано:

- 1 маршрут: Центр – улица Удмуртская – Воткинское шоссе – Дом печати;

- 7 маршрут: Центр – улица Удмуртская – улица Дзержинского – улица Труда;

- 4 маршрут закрыт.