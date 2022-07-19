Инвестор без торгов получит землю для строительства гостиницы в Сарапуле

Сарапул. Удмуртия. ООО «НОВАЯ БАШНЯ» получит в аренду без проведения торгов земельный участок в Сарапуле для строительства гостиничного комплекса. Соответствующее распоряжение подписал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Предоставляемый участок находится на улице Оползина. Его площадь равна 4 222 квадратным метрам. Разрешённый вид использования территории: магазины площадью до 5 000 кв. м, организации общепита, размещение гостиниц.

Инвестору предложено обратиться в администрацию Сарапула для оформления договора аренды.

Напомним, Сарапул получил из регионального бюджета 27,5 млн рублей на продление пешеходной части сарапульской набережной, которая пройдёт параллельно улице Оползина.