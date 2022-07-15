Сарапул получил на продление пешеходной зоны камской набережной 27,5 млн рублей

Сарапул. Удмуртия. Проект продления пешеходной зоны набережной реки Кама в Сарапуле получил финансирование из республиканского бюджета в размере 27,5 млн рублей. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава города Виктор Шестаков.

Подрядчик на проведение благоустройства уже найден. С ним заключается договор. Пешеходная зона раскинется от речного причала до старинного здания водонасосной станции, в которой ныне размещается гостиница и ресторан.

«Брусчатка, освещение и озеленение, установка малых архитектурных форм: благоустроенный причал – это не только еще одна точка притяжения горожан, но и очередной шаг к званию туристического города», — отметил Шестаков.

Напомним, что власти Сарапула совместно с общественностью подготовили проект «Сарапульские острова», предполагающий строительство квартала на воде. Там может появиться кафе, кинозал, лекторий, сцена, а также понтонный мост, связывающий город и остров Безымянный на Каме. Инициатива может получить федеральное финансирование.