Глава Удмуртии: реконструкция привокзальной площади в Ижевске завершится в августе

Ижевск. Удмуртия. Итоги визита представителей ОАО «РЖД» продолжают подводить в Удмуртии. В частности, на встрече руководителя региона Александр Бречалова и начальника Горьковской железной дороги Сергея Дорофеевского обсуждалось завершение ремонта привокзальной площади в Ижевске, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Сотрудничество железнодорожников и региона в части реконструкции инфраструктурных объектов столицы Удмуртии длится уже почти 20 лет. В ноябре 2003 года было принято решение о реконструкции Ижевского вокзала. Работы завершились в 2009 году. Благодаря взаимодействию республики и РЖД на станции был создан стилистически единый комплекс зданий. При этом на месте старого сквера появилась привокзальная площадь площадью более 25 тыс. квадратных метров. Ее благоустройство продолжается до сих пор.

Основная цель последних преобразований – сделать вокзал доступнее для маломобильных пассажиров. На Горьковской магистрали действует специальная программа по данному направлению. Работы стартовали в 2021 году. Оба здания Ижевского вокзала снабдили тактильной плиткой, у входных групп появились информационные табло со схемой, нанесенной рельефно-точечным шрифтом. Дверные проемы расширили так, чтобы через них можно было проехать инвалиду-колясочнику. Покрытие на пассажирской платформе №3, а также на высоком перроне у главного здания вокзала заменили.

На очереди – привокзальная территория со стороны улицы Гагарина. На тротуарах и пешеходных зонах этим летом установят тактильные наземные указатели, обновят фонари. Кроме того, строители заменят покрытие автомобильных заездов и парковок, а для маломобильных пассажиров обустроят специальные съезды.

На время проведения работ заезд автотранспорта будет организован со стороны памятника П. И. Чайковскому по направлению к зданию пригородного вокзала. Возле него будет организована временная автомобильная парковка. Выйти к поездам пассажирам можно будет также через пригородный вокзал.

Первый этап ремонта привокзальной территории планируется завершить до конца июля 2022 года. Полностью объект предполагается сдать в августе. В целом будет реконструировано более 40 тыс. квадратных метров, сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

Напомним, во время визита в Удмуртию представителей руководства ОАО «РЖД» обсуждались также вопросы реконструкции вокзала в Кизнере, стадиона «Локомотив» в Ижевске и обеспечения предприятий республики заказами от железнодорожников. В переговорах участвовали глава региона Александр Бречалов, начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский, руководитель департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти ОАО «РЖД» Юрий Нагорных и главы муниципалитетов.

«Все планы, которые были определены совместно с генеральным директором компании Олегом Белозеровым в 2017 году, мы выполнили четко в срок: построен ТПУ Можга, обновлены вокзал в Глазове, станция Балезино. Для нас очень важно развитие экономики, и команда ОАО «РЖД» приняла в этом активное участие. Так, в поставки по импортозамещению вовлечены несколько наших крупных республиканских предприятий. Это рабочие места, налоги в бюджет и возможность выполнять социальные обязательства», – отметил по итогам встречи руководитель региона Александр Бречалов.