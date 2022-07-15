Реконструкция вокзала в Кизнере закончится в 2024 году

Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 15 июля, на железнодорожном вокзале Ижевска руководители ОАО «РЖД» и глава Удмуртской Республики обсудили развитие транспортной инфраструктуры Удмуртии.

Так, речь зашла о вокзале на станции Кизнер. По словам генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозёрова, проект реконструкции идентичен тому, что был в Можге — его разрабатывали вместе с представителями республики. В него компания вложила около 300 млн рублей. Работы в Кизнере планируется закончить в 2024 году. В свою очередь директор по коммуникациям ОАО «РЖД» Юрий Нагорных сказал, что это будет не просто транспортно-пересадочный узел, а сохранение исторического вокзала.

Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил особую роль РЖД в развитии железнодорожного транспорта в регионе и поддержке промышленных предприятий. Так, когда на ИРЗ «Локомотив» возникли трудности и сотрудники перешли на 4-дневную рабочую неделю, после переговоров с главой РЖД Олегом Белозёровым удалось стабилизировать ситуацию. Предприятие вновь работает 5 дней и выполняет заказы компании.

Сотрудничество Удмуртской Республики с РЖД даёт региону рабочие места, налоги в бюджет и возможность выполнять социальные обязательства. Кроме того, получилось реконструировать вокзал в Глазове и построить транспортно-пересадочный узел в Можге.

Также глава Удмуртии сказал, что в планах вместе с РЖД начать ремонт стадиона «Локомотив» в Ленинском районе Ижевска, благоустроить привокзальную площадь и установить шумозащитные экраны на улице Дружбы в Ижевске.

Взаимодействие бизнеса и региональных властей отметил директор по коммуникациям ОАО «РЖД» Юрий Нагорных. Он заявил, что представители республики настойчиво предлагают обратить внимание на предприятия и производства региона.

«Настойчивость привела к тому, что вопрос взаимодействия налажен постоянно. Подразделения РЖД, отвечающие за обеспечение, находятся в постоянном контакте с промышленными предприятиями Удмуртии. Каких-то специальных посылов уже не нужно», — сказал Юрий Нагорных.