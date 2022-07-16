Глава Удмуртии: стадион «Локомотив» будет открыт для всех жителей Ленинского района

Ижевск. Удмуртия. «Российские железные дороги» помогут завершить реконструкцию стадиона «Локомотив» в Ленинском районе Ижевска. Договоренность об этом была достигнута во время визита в Удмуртию начальника Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергея Дорофеевского, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Напомним, ранее руководитель Горьковской железной дороги и глава региона подписали соглашение о развитии железнодорожной инфраструктуры в поселке Кизнер. Затем Сергей Дорофеевский и Александр Бречалов посетили торжественное мероприятие в Доме культуры железнодорожников в Ижевске, где вручили почетные грамоты и другие награды отличившимся путейцам.

Следующим пунктом в программе визита был осмотр стадиона «Локомотив». В 2021 году при поддержке ОАО «РЖД» там провели первый этап реконструкции.

Теперь стороны договорились о финальном этапе, который завершится в июле 2023 года. Он пройдет также при содействии «Российских железных дорог», рассказал Александр Бречалов по итогам встречи.

«Будет тенто-каркасный ФОК круглогодичный, коробка, трибуны. В общем, будет современное спортивное пространство для занятия спортом», – приводит слова Александра Бречалова пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«Это такой же проект, как уже реализованное совместно с республикой строительство транспортно-пересадочного узла на станции Можга, где «Российские железные дороги» совместно с республикой вложили свыше 300 млн рублей. <…> Подписанное сегодня Соглашение позволяет реализовать эти планы, которые мы для себя наметили», – отметил руководитель Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

А начальник Департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти ОАО «РЖД» Юрий Нагорных, подводя итоги встречи, подчеркнул, что взаимодействие компании с руководством Удмуртии носит комплексный и конструктивный характер.

Кстати, сейчас на «Локомотиве» занимаются спортом железнодорожники, их семьи и жители Ленинского района. Для них сохранится свободный доступ на все спортивные объекты стадиона, пообещал глава региона.

Кроме того, «Локомотив» стал базой «Спортивно-адаптивной школы Удмуртской Республики по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта». На нем тренируются 245 спортсменов с ограниченными возможностями.

Напомним, торжественное открытие стадиона «Локомотив» после первого этапа реконструкции состоялось 7 августа 2021 года. Было обустроено футбольное поле с искусственным травяным покрытием, беговые дорожки на 3 полосы со спортивным резиновым покрытием, полосы препятствий, основания площадок для ОФП и ГТО и площадка под трибуны. За счет собственных средств «Спортивно-адаптивной школы Удмуртской Республики по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта» был прозведен текущий ремонт административно-бытового корпуса, в котором появились тренажёрный зал, зал для фитнеса и йоги с раздевалками и душевыми, а также зал ЛФК.

Уже полвека стадион является центром спортивной жизни Ленинского района Ижевска. Здесь имеется единственное в микрорайонах железнодорожного вокзала и Татарбазара полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием. На «Локомотиве» регулярно проводятся соревнования и праздничные мероприятия железнодорожников, а зимой – массовые катания на коньках.