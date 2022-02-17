Глава Ижевска отметил небезопасность улицы 10 лет Октября для организации «зебр»

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев 17 февраля в рамках прямого эфира в своих соцсетях ответил на вопрос о возможности появления пешеходных переходов на улице 10 лет Октября в районе жилого комплекса «Норвежский лес».



«Жители этой локации часто спрашивают про пешеходные переходы и организацию дополнительных остановок общественного транспорта. Здесь надо отметить, что улица 10 лет Октября скоростная, поэтому постоянно пересекать её пешеходными переходами небезопасно», — сказал Бекмеметьев.



Глава города отметил, что на этом участке есть только две локации, где можно организовать «зебры» — перекрёстки с улицами 9-января и 40 лет Победы.



«Что касается остановок, их организация возможна на перегоне от улицы Чехова с последующим запуском там коммерческого автобусного маршрута», — отметил мэр.



В настоящий момент администрация города ведёт переговоры с застройщиками, чьи дома растут вблизи данных участков. Бизнес может профинансировать работы по организации для своих будущих жильцов элементов улично-дорожной сети.