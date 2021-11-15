В ближайшие дни на улице Кирова в Глазове запустят автомобильное движение

Это произойдёт после подключения всех светильников.



Глазов. Удмуртия. В ближайшие дни улицу Кирова в Глазове откроют для машин. Об этом сообщил глава северной столицы Удмуртии Сергей Коновалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Основные работы на обновлённой улице Кирова уже выполнены. После проверки комиссии подрядчик исправлял уклоны асфальта, где простаивала вода. Также была заменена плитка на тех участках, где у проверяющих возникли претензии.

По словам Коновалова, на все работы действует гарантия 5 лет. Подрядчик является надёжной компанией, поэтому проблем с гарантийными обязательствами быть не должно.

В ближайшее время к улице Кирова подключат все светильники, после чего запустят движение машин. До этого момента устранят недочёты с дорожными знаками.

Напомним, что проект благоустройства улицы Кирова стал победителем федерального конкурса «Малые города и исторические поселения». На реализацию город получил 90 млн рублей. Помимо реконструкции проезжей части и обустройства ливневой канализации улицу украсят 7 новых скверов. Движение автомобилей по улице Кирова закрыли в апреле.