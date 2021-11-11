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На вновь отремонтированной улице Ворошилова в Ижевске провалился тротуар

10:30, 11 ноября, 2021
Андрей Поносов
На вновь отремонтированной улице Ворошилова в Ижевске провалился тротуар
10:30, 11 ноября, 2021
Андрей Поносов
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#Ижевск\n#ремонт дорог\n#тротуары\n#авария\n#благоустройство
Фото: vk.com/izh_blagoustroystvo
405
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Администрация столицы объяснила повреждения аварией на водопроводе.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на вновь отремонтированной улице Ворошилова провалилась тротуарная плитка. Об этом сообщили неравнодушные жители в группе «Благоустройство г. Ижевска» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, приемка улицы Ворошилова в Ижевске после капитального ремонта состоялась накануне. На участке протяженностью 1,4 км заменили асфальтовое покрытие и оборудовали тротуары. Комиссия с участием общественников приняла выполненные работы.

По словам пользователей, новая пешеходная дорожка у дома №28 находится в плачевном состоянии не первый день. Как ответили на сообщение в администрации Ижевска, плитка провалилась из-за аварии на водопроводе. После устранения неисправностей тротуар приведут в порядок.

10:30, 11 ноября, 2021
Андрей Поносов
405
0
#Ижевск\n#ремонт дорог\n#тротуары\n#авария\n#благоустройство
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