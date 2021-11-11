На вновь отремонтированной улице Ворошилова в Ижевске провалился тротуар

Администрация столицы объяснила повреждения аварией на водопроводе.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на вновь отремонтированной улице Ворошилова провалилась тротуарная плитка. Об этом сообщили неравнодушные жители в группе «Благоустройство г. Ижевска» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, приемка улицы Ворошилова в Ижевске после капитального ремонта состоялась накануне. На участке протяженностью 1,4 км заменили асфальтовое покрытие и оборудовали тротуары. Комиссия с участием общественников приняла выполненные работы.

По словам пользователей, новая пешеходная дорожка у дома №28 находится в плачевном состоянии не первый день. Как ответили на сообщение в администрации Ижевска, плитка провалилась из-за аварии на водопроводе. После устранения неисправностей тротуар приведут в порядок.