В Ижевске после ремонта приняли улицу Ворошилова

Объект стал последним в нынешнем дорожном сезоне.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проверили качество ремонта дорожного полотна и тротуаров на улице Ворошилова. Комиссия провела приемку отремонтированного участка протяженностью 1,4 км, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В состав комиссии вошли специалисты администрации Ижевска, представители подрядчика в лице АО «Удмуртавтодор», независимого строительного контроля, сотрудники Госавтоинспекции, а также члены заинтересованных общественных организаций.

Улица Ворошилова – одна из самых оживленных транспортных артерий в Ижевске, она связывает Индустриальный и Устиновский районы, здесь расположены школы, детские сады, предприятия торговли. При этом без капитального ремонта улица простояла около 10 лет. Последний раз асфальт здесь обновляли в 2010 году. Тогда строители полностью заменили основание проезжей части, дорогу покрыли двумя слоями асфальтобетона. Причем верхний слой уложили по новой для того времени технологии с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона.

По новым ГОСТам провели замену дорожного покрытия и в 2021 году. Вдоль проезжей части проложили широкие плиточные тротуары с возможностью передвижения слабовидящих граждан, установили новые бордюры. Тротуарной плиткой замостили и остановки общественного транспорта.

Улица Ворошилова стала последним дорожным объектом в Ижевске, отремонтированном в нынешнем сезоне в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего весной-осенью 2021 года в столице Удмуртии обновлено 9 участков улично-дорожной сети общей протяженностью почти 6 км, отремонтировано более 8 км тротуаров.

В 2022 году по нацпроекту «БКД» в Ижевске планируется отремонтировать 7,4 км уличной сети. В списке 6 дорожных отрезков на улицах Гагарина, Олега Кошевого, Леваневского, Новой, в переулке Северном, а также участок от трассы Ижевск-Сарапул до совхоза Медведево.