Автобус №60 в Ижевске запустят до микрорайона Орловское

С 2022 года организуют перевозку школьников.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске до конца ноября запустят автобус №60. Об этом сообщила пресс-служба администрация города.

Накануне, 9 ноября, в Орловском состоялась встреча жителей микрорайона и главы Ижевска Олега Бекмеметьева. Жителям, интересующимся вопросом транспортной доступности, сообщили, что уже проведён конкурс на организацию автобусного маршрута №60. Он поедет до конца ноября — перевозчик уже готов скорректировать расписание.

К сентябрю 2022 года для жителей посёлка организуют школьный автобус. Он будет доставлять учеников школ №70 и №87. К этому времени на маршруте отремонтируют дорогу и организуют остановки.

Отмечается, что городской и школьный автобусы будут ездить до улицы Танковой. В дальнейшем маршрут могут пустить по другим улицам.