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Автобус №60 в Ижевске запустят до микрорайона Орловское

17:50, 10 ноября, 2021
Андрей Бирюков
Автобус №60 в Ижевске запустят до микрорайона Орловское
17:50, 10 ноября, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#общественный транспорт
Фото: ИА «Сусанин»
1067
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С 2022 года организуют перевозку школьников.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске до конца ноября запустят автобус №60. Об этом сообщила пресс-служба администрация города. 

Накануне, 9 ноября, в Орловском состоялась встреча жителей микрорайона и главы Ижевска Олега Бекмеметьева. Жителям, интересующимся вопросом транспортной доступности, сообщили, что уже проведён конкурс на организацию автобусного маршрута №60. Он поедет до конца ноября — перевозчик уже готов скорректировать расписание. 

К сентябрю 2022 года для жителей посёлка организуют школьный автобус. Он будет доставлять учеников школ №70 и №87. К этому времени на маршруте отремонтируют дорогу и организуют остановки. 

Отмечается, что городской и школьный автобусы будут ездить до улицы Танковой. В дальнейшем маршрут могут пустить по другим улицам.

17:50, 10 ноября, 2021
Андрей Бирюков
1067
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#общественный транспорт
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