В Глазове закончили работу над арт-объектом в виде лося

В течение нескольких недель на улице Кирова установят ещё несколько объектов.

Глазов. Удмуртия. В Глазове завершили обустройство арт-объекта на улице Кирова. Об этом сообщил глава города Сергей Коновалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В минувшие выходные на улице Кирова закончили работу над арт-объектом — лосем — ему установили рога. До этого момента, отмечает городской глава, он был похож на боевой шагоход из киновселенной «Звёздные войны». В течение нескольких недель на улице Кирова установят еще несколько новых арт-объектов.

Что касается готовности самой улицы, то в Сквере юности уже завершили все работы. Комиссия приняла новый фонтан, после чего его законсервировали до весны. На территории сквера сейчас наводят порядок.

В Месте мудрости идёт воздвижение амфитеатра и арт-галереи. В то же время Глазовский краеведческий музей готовит различные программы для этого участка. В Месте силы устанавливают арт-объект в виде таблицы Менделеева.

На площади Свободы в ближайшие дни установят дорожные знаки.

По всей улице Кирова уложили второй слой асфальтобетона. Проходит высадка деревьев. Рабочие начали укладку гранита на въездах во дворы — последняя партия камня пришла на днях. В середине октября ожидается поставка светильников. Сергей Коновалов отметил, что это последние поставки. Именно из-за них сдвигались сроки ввода улицы Кирова в полноценную эксплуатацию.

Открытие улицы для машин и пешеходов планируется после монтажа светильников.

Напомним, что проект благоустройства улицы Кирова стал победителем федерального конкурса «Малые города и исторические поселения». На реализацию город получил 90 млн рублей. Помимо реконструкции проезжей части и обустройства ливневой канализации улицу украсят 7 новых скверов. Движение по улице Кирова закрыли в апреле.