Реконструкцию эспланады на Центральной площади Ижевска завершат до 25 августа

Там сделают новые пешеходные дорожки, освещение, газоны и арт-объекты.

Ижевск. Удмуртия. Реконструкцию первой очереди спуска к набережной Ижевского пруда закончат до 25 августа. Об этом сообщил мэр города Олег Бекмеметьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас на эспланаде от улицы Карла Маркса до улицы Красной полностью демонтированы старые элементы: плитка и освещение. Рабочие разровняли землю на всём реконструируемом участке.

К концу лета на территории появятся новые пешеходные дорожки из гранитной плитки, установят освещение, разобьют клумбы и газоны. Также предусмотрено появление скамеек, шезлонгов, площадки для детей и тихого отдыха.

Работы идут по графику, окончание их намечено на 25 августа — это срок, указанный в муниципальном контракте.

Также глава Ижевска сообщил, что благоустройство проведут на пересечении улиц Ленина и 40 лет Победы. Там разобьют новое общественное пространство. Работы начнутся уже летом и закончатся в течение этого года.

Напомним, реконструкция эспланады началась ещё в феврале. Помимо всего перечисленного, на спуске к пруду расположат амфитеатр и арт-объекты, один из которых будет называться «Сириус» — это архитектурный объект высотой около 5 м.

В 2021 году в столице Удмуртии также благоустроят скверы Заречный и Школьный, а также территорию около Дворца детского (юношеского) творчества на улице Кирова.

Участок спуска к Ижевскому пруду от улицы Красной до улицы Максима Горького реконструируют в следующем году.