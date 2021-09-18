Правительство Удмуртии взяло на контроль ситуацию с отоплением в Сарапуле

Половина жилых домов города остаётся без тепла.

Сарапул. Удмуртия. Ситуация с подачей отопления в Сарапуле взята на контроль председателем правительства Удмуртии Ярославом Семёновым по поручению главы региона Александра Бречалова. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

По словам Ярослава Семёнова, на текущий момент отопления нет в трёх детских садах, пяти школах города и половине жилых домов. Это происходит несмотря на то, что отопительный сезон в социальных объектах стартовал 9 сентября, а в домах — 14 сентября.

«Безусловно, эта ситуация недопустима», — заявил премьер.

Для решения возникшей проблемы с администрацией Сарапула и ресурсоснабжающей организацией проведено совещание, на котором была поставлена задача запустить тепло в жилые дома. Техническая готовность для этого в городе имеется. Городская администрация теперь должна принять теплоноситель и оперативно реагировать на любые ситуации.

Глава Сарапула Виктор Шестаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что в ближайшее время жители микрорайона «Песьянка» получат тепло. Уже начало поступать отопление в микрорайонах «Южный» и «Элеконд».

Отмечается, что отопительный сезон в целом по региону идёт по плану. Котельные, тепловые пункты, сети и жилищный фонд готовы. На подготовку к сезону республика выделяла 190 млн рублей.

Учитывая опыт холодной зимы 2020-2021 годов, в Удмуртии сформировали запас ресурсов для ликвидации последствий аварий — 380 аварийных бригад, 1 295 человек и 540 единиц техники.

Напомним, ранее в администрации Сарапула опровергли сообщения о возможном срыве отопительного сезона.