Новый пункт появится между переулком Северным и улицей Кирова.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске переименуют несколько остановок общественного транспорта. С августа они будут звучать по новому, сообщает пресс-служба города.

Остановка "Улица Ударная" получит название "Микрорайон Столичный", "Школа милиции" в поселке Машиностроителей - "Улица Постольская". Остановка "ИжГТУ имени М.Т. Калашникова" по ходу в центр получит название "Улица 9-я Подлесная", "7-я Подлесная" в том же направлениия переименуют в "ИжГТУ имени М.Т. Калашникова". "Магазин "Белая ворона" в Металлурге будет именоваться "Улица 9-я Подлесная", а "21-й гастроном" - "Сквер Металлургов".

Еще одно изменение ждет "Магазин "Хозтовары", остановку переименуют в "Сквер имени Тарасова". "Росгосстрах "Удмуртия" будет называться "Улица Холмогорова".

Кроме того, в Ижевске появится новая остановка. Ее установят на улице Удмуртской между переулком Северным и улицей Кирова. Она будет называться "Торговый центр "Мой порт". Ее установка связана это с большим потоком пассажиров, которым нужно добраться до торговых точек, которые там находятся.