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В Сарапуле снесут бывший морг, столовую и детский сад

15:15, 31 мая, 2021
Андрей Поносов
В Сарапуле снесут бывший морг, столовую и детский сад
15:15, 31 мая, 2021
Андрей Поносов
456
0
#Удмуртия\n#Сарапул\n#снос\n#аварийное жилье
Фото: pixabay.com
456
0

В городе начинается масштабная борьба с ветхими зданиями.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле начинается масштабная борьба с ветхими зданиями. В списке – целый ряд бывших объектов социальной сферы, сообщает пресс-служба администрации города.

Работа началась со сноса отслуживавшего свое городского морга в микрорайоне Дачный. Здание не используется уже несколько лет. Строители проведут демонтаж ветхих конструкций, уберут мусор и благоустроят территорию.

Такая же участь ожидает аварийное здание второго корпуса детского сада на улице Мостовой и бывшей столовой в микрорайоне Дубровка. Также в планах властей Сарапула – снос заброшенного спортивного зала радиоколледжа и ветхого жилья в поселке Симониха.

Напомним, в сентябре 2020 года в Сарапуле из-за обрушения перекрытий в подвале аварийного дома погибли двое детей. Деревянный барак расселили еще в 2017 году, однако работы по сносу здания не довели до конца.

15:15, 31 мая, 2021
Андрей Поносов
456
0
#Удмуртия\n#Сарапул\n#снос\n#аварийное жилье