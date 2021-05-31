В Сарапуле снесут бывший морг, столовую и детский сад

В городе начинается масштабная борьба с ветхими зданиями.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле начинается масштабная борьба с ветхими зданиями. В списке – целый ряд бывших объектов социальной сферы, сообщает пресс-служба администрации города.

Работа началась со сноса отслуживавшего свое городского морга в микрорайоне Дачный. Здание не используется уже несколько лет. Строители проведут демонтаж ветхих конструкций, уберут мусор и благоустроят территорию.

Такая же участь ожидает аварийное здание второго корпуса детского сада на улице Мостовой и бывшей столовой в микрорайоне Дубровка. Также в планах властей Сарапула – снос заброшенного спортивного зала радиоколледжа и ветхого жилья в поселке Симониха.

Напомним, в сентябре 2020 года в Сарапуле из-за обрушения перекрытий в подвале аварийного дома погибли двое детей. Деревянный барак расселили еще в 2017 году, однако работы по сносу здания не довели до конца.