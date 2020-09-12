Двое детей погибли при обрушении заброшенного дома в Сарапуле

У здания частично обрушилась кровля.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле при обрушении нежилого здания погибли двое детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

12 сентября в 14:57 в МЧС поступило сообщение о частичном обрушении кровли двухэтажного барака на улице Амурской. По предварительным данным, под завалами погибли двое мальчиков, ориентировочно 13 лет. Обстоятельства произошедшего выясняются.

К ликвидации последствий обрушения привлечено 38 человек и 14 единиц техники.

UPD: дети находились в сохранившемся подвале снесённого дома, жильцов которого расселили в 2017 года. Вместе с погибшими находился ещё один ребёнок. Он не пострадал. По факту трагедии возбудили уголовное дело.