По его мнению, именно эта проходящая через весь город дорога, достойна носить имя великого оружейника.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский историк Евгений Шумилов предложил переименовать улицу Карла Маркса в проспект Калашникова. Его статья опубликована в «Удмуртской правде». Шумилов мотивировал свою инициативу тем, что Карла Маркса по своим параметрам соответствует «проспекту». Кроме того, это одна из самых протяженных дорог Ижевска, которая является своеобразными воротами города.

«Орденоносный Ижевск – город оружейников, город трудовой доблести. Главный, въездной проспект в таком городе, безусловно, должен носить имя только того человека, который и принёс Ижевску такую славу. Как говорили в Риме, лучшее – лучшему», - пишет Шумилов.

Существующий проспект Калашникова, по мнению историка, короткая широтная магистраль – дальняя и мало кому известная. В случае, если действующий проспект Калашникова будет продлен, то он станет частью улицы Кирова, что также вызывает негодование Евгения Шумилова.

Музей Калашникова на своей странице в соцсети «ВКонтакте» поддержал идею и запустил опрос среди подписчиков. На момент публикации новости, 50,3% проголосовавших в принципе против смены названий улиц. 26,4% - за переименовании улицы Карла Маркса в проспект Калашникова, 23,3% - против.