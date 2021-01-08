Вспышка краж крышек от люков в Ижевске может быть связана с ростом цен на металлолом

С начала года в Устиновском районе города похищено 8 крышек.

Ижевск. Удмуртия. В Устиновском районе Ижевска с начала 2021 года похищено 8 крышек люков тепловых камер. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс».

Кражу чугунных крышек зафиксировали на улице Автозаводской и улице Архитектора Берша, а также на территории горбольницы №6. На сегодняшний день все проёмы закрыты. О воровстве стало известно благодаря сообщениям жителей Ижевска в диспетчерскую компании «Удмуртские коммунальные системы» (УКС) и обходам работников служб ЖКХ.

Рост числа краж может быть связан с повышением цен на металл в приёмниках вторсырья.

Об исчезновении крышек люков можно сообщить по номеру 072 (с мобильного 908 072) или в диспетчерскую УКС по телефонам 903-543, 903-545.