Троллейбус №6 в Ижевске начнет ходить по выходным

По просьбам жителей маршрут запустят с 15 августа.



Ижевск. Удмуртия. Троллейбус №6 в Ижевске теперь будет ходить и по выходным. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ в соцсети «Вконтакте».

На предприятие поступило много обращений от жителей с просьбой запустить транспорт. С 15 августа рейсы по маршруту №6 возобновят.

Чтобы определить пассажиропоток и составить расписание, ревизоры проведут обследование, опрос воителей и кондукторов, а инженеры проанализируют количество перевезенных троллейбусами №9 и №10 пассажиров.