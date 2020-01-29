В Ижевске могут вырасти штрафы за незаконные свалки снега

Больше всего жалоб поступает из пригорода.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске могут увеличить штрафы за незаконное складирование снега. Причиной стали жалобы жителей Завьяловского района в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

После рейдов муниципальной милиции выяснилось, что в большинстве случаев нормы нарушают физлица, которые по субподряду вывозят снег на личных авто за город. В 2019 году к ответственности привлекли 14 нарушителей по 29 фактам незаконного складирования снега.

«С большой долей вероятности снег в непредназначенные для этого места вывозят из города перевозчики, нанимаемые управляющими компаниями либо балансодержателями крупных коммерческих объектов. Мы проведём с этими субъектами переговоры, проверим наличие договоров, талонов на вывоз снега» - сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Принято решение организовывать рейды совместно с ГИБДД по тем участкам, где замечены незаконные свалки снега. Также может увеличиться штраф за данное правонарушение.

Напомним, что сейчас за незаконные снегосвалки для физических лиц предусмотрен штраф до 3 тысяч рублей, для юридических – до 50 тысяч рублей.