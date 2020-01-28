В Ижевске начало подтапливать дома в микрорайоне «Позимь»

Жители жалуются на отсутствие водоотводных канав.

Ижевск. Удмуртия. В районе улица Камская в Ижевске из-за аномально тёплой зимы начало подтапливать частные дома. Об этом сообщает телеканал «Моя Удмуртия».

Микрорайон «Позимь», как и его сосед «Болото», находится в низине. Из-за этого во время весеннего паводка частные дома часто топит. Однако аномально тёплая погода обострила проблему отсутствия водоотводных канав уже в январе. Участки начало затапливать талой водой.

«Вода разрушила грядки и пчелиные улья, затопило хозпостройки, баню, где двери вмёрзли в лёд и не открываются», - рассказал хозяин одного из участков Анатолий Кропачев.

Раньше вода уходила по ливневым канавам, которые постепенно засыпали при строительстве новых частных домов. В итоге водоотвод сохранился только на участке Анатолия Кропачева, а дальше он отсутствует.

Городские власти знают о проблеме с 2015 года. Весной в район улицы Камская должна прийти рабочая техника и заняться обустройством канав.

«Вопрос водоотведения по улице Маркина и по улице Камская, 6 рассмотрим в начале строительного сезона. Это будет либо строительство новой ливневой канализации, либо реконструкция уже имеющейся. МУП «ДРЭУ» два раза в год проводит расчистку канав от мусора и ила на этих улицах», - сообщил главный инженер службы благоустройства Ижевска Фирдаус Харисов.

В 2019 году Анатолий Кропачев уже обращался в прокуратуру, которая по итогам проверки обязала администрацию Ижевска навести порядок на подтопляемой территории.