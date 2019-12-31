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Уже стерлась: подрядчику в Ижевске придется повторно наносить пластиковую разметку

11:00, 31 декабря, 2019
Ксения Чернова
Уже стерлась: подрядчику в Ижевске придется повторно наносить пластиковую разметку
11:00, 31 декабря, 2019
Ксения Чернова
87
0
#благоустройство\n#дороги\n#безопасность\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия
Фото: facebook.com (Андрей Николаевич)
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0

Гарантийный срок её службы составляет 1 год.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска поделились в соцсетях снимками, на которых видна стершаяся пластиковая разметка на улице Удмуртской. Фото появилось в группе «Ижевск, проснись» в соцсети «Фейсбук».

Напомним, пластиковую разметку наносили в качестве эксперимента на двух участках дорог столицы региона – на улице Удмуртской на участке от улицы Ленина до улицы Краева и на перекрестке улиц Дзержинского и 9-е Января. Гарантийный срок её службы составляет 1 год. Власти намеревались проверить, как разметка переживет зиму. В случае успеха практику планировалось распространить на центральный квадрат города. Однако разметка частично стерлась.

«С наступлением теплой погоды подрядная организация нанесёт пластиковую разметку повторно за свой счет в рамках гарантийных обязательств», – прокомментировали ситуацию городские власти.

11:00, 31 декабря, 2019
Ксения Чернова
87
0
#благоустройство\n#дороги\n#безопасность\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия

 

 

 


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