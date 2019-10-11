Торжественное открытие сквера Оружейника Драгунова состоится в Ижевске 12 октября

Природный ландшафт продиктовал уникальный функционал территории.

Ижевск. Удмуртия. Торжественное открытие сквера «Оружейника Драгунова» состоится в Ижевске в субботу, 12 октября, в 11:00. Работы по благоустройству уже завершены в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

Площадь благоустроенной территории сквера составила 11 900 кв. метров, на строительные работы направили 32,5 млн рублей.

Концепция территории была разработана компанией Legato. Главный архитектор проекта Кирилл Лебедев отметил, что сквер находится на границе городской и природной среды.

«Основная проблема заключалась в отсутствии связи между этими средами. Именно этот сквер стал их связующим звеном. Также основополагающим фактором территории был рельеф. Он продиктовал нам многие функциональные зоны», — рассказал Кирилл Лебедев.

Он также подчеркнул, что объект находится в природоохранной зоне, поэтому все материалы были выбраны максимально экологичными. Дорожки сделаны из гранитного отсева, амфитеатр — из натурального камня. Никакого асфальта и бетона. Детская площадка покрыта искусственным каучуком повышенной прочности, а деревянные элементы на ней изготовлены из лиственницы. В этом году здесь также установят большую горку. В 2020 году планируется дальнейшее развитие территории — обустройство освещенной лыжной трассы и тропы для скандинавской ходьбы.





«В Ижевске в этом году по нацпроекту «Жильё и городская среда» благоустроены пять общественных пространств — Центральная площадь, скверы Птичий и Рябиновый, сквер имени М.Т. Калашникова и сквер Оружейника Драгунова, — отметил глава Ижевска Олег Бекмеметьев. — Сейчас формируется календарь событийного наполнения благоустроенных территорий, чтобы горожане могли приходить в скверы как можно чаще и проводить здесь досуг.

Подробнее — на сайте администрации Ижевска.