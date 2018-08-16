Горнолыжный комплекс может появиться в Воткинске

Распоряжение о предоставлении земельных участков подписал Александр Бречалов.

Воткинск. Удмуртия. Горнолыжный «SKY-парк» может появиться в Воткинске. Землю для реализации инвестиционного проекта получило ООО «Челси». Соответствующее распоряжение главы Удмуртии Александра Бречалова опубликовано на официальном портале органов власти региона.

Освоить планируется два участка (площадью 23,5 тыс. кв. м и 5 тыс. кв. м) между улицами Шпалозаводской и Серова. Земля передаётся инвестору в аренду на два года и без торгов.

Как сообщил «Сусанину» директор компании «Челси» Александр Фонарев, горнолыжным парком называть новый комплекс не стоит.

«Это громко сказано. Планируем создать обучающий склон для начинающих. Для тех, кто, может быть, боится, что не получится поехать в Нечкино или Чекерил», - отметил Александр Фонарев.





Также предприниматель сообщил, что создание склона с красивыми видами призвано развить ещё одну из заброшенных территорий Воткинска, которая может приносить доход и привлекать туристический поток.

«По проекту там есть дома для проживания, как в spa-отелях, где в зимнее время люди могут купаться в открытом бассейне. Идея рождалась давно, теперь появилась концепция. Осталось внести небольшие изменения», - сказал Фонарев.

Кроме того, предприниматель рассказал о намерениях объединить нынешнюю заброшенную территорию с лесным массивом, где уже благоустроили лыжную трассу и трассу здоровья.

«В целом проект не только связан со SKY-парком, а с тем, что мы выиграли грант на 100 млн рублей на строительство парка «Времена года» по композициям Петра Чайковского у Березовского залива», - отметил Александр Фонарев.

Этими масштабным комплексом работ предприниматели и общественники пытаются «перезагрузить» Воткинск. Если создание парковой зоны «Времена года» реализуют на средства гранта, то окончательная смета SKY-парка не известна, идёт проработка модели.





«Один домик для проживания стоит от 1,2 млн до 1,8 млн рублей. Пытаемся сейчас максимально удешевить проект. Брали за основу концепцию «Дубльдом», по которой строят каркасные дома. Мы хотим чуть доработать качество, чтоб получить более премиальный сегмент», - поделился планами Фонарев.

Как только конечную концепцию утвердят, закажут рабочую документацию и начнут подводить коммуникации.

«Во вторник, 14 августа, связались с «Водоканалом» по вопросу возможностей, также нам просчитают, какое нужно электричество. Имея все эти данные, будем просчитывать «рабочку». Однозначно будем искать партнёров. Поставим пару домов и покажем, как это будет выглядеть для того, чтобы привлекать инвесторов. Есть люди, которые готовы вкладываться», - подытожил предприниматель.

На его взгляд, пространство будет пользоваться спросом как у города, так и у гостей Воткинска. Реализовать SKY-парк планируется до конца 2019 года.



